Назван самый популярный сервис Apple среди фанатов бренда

Согласно недавнему отчету CIRP, самым популярным сервисом среди пользователей Apple в 2024 году стали платные подписки на iCloud.

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Около 64% пользователей Apple выбрали этот сервис для расширения облачного хранилища. Это 60% рост по сравнению с 2022 годом.

И это неудивительно, учитывая, что купертиновцы до сих пор не увеличили бесплатное пространство в iCloud, оставив его на уровне 5 ГБ, что вынуждает многих пользователей переходить на платные тарифы.

На втором месте по популярности находится Apple Music с 42% подписчиков, что также отражает рост (в 2022 году было 36%). Далее следуют Apple Podcast (37%), AppleCare (35%) и Apple TV+ (32%).

Такие показатели подтверждают, что Apple все больше ориентируется на доходы от сервисов, особенно на фоне замедления продаж iPhone.