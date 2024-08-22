Ученые нашли способ добывать больше нефти в России

Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета добавили наночастицы в гель, который используется в нефтедобыче для гидроразрыва нефтеносного пласта (ГРП). Это позволяет добывать нефть в скважинах, где стандартная добыча затруднена, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"При введении нанодобавок смачивание сшитых гелей ГРП уменьшается, а межфазное натяжение растет. Значит, растет и скорость капиллярной пропитки - гель быстрее проникает в пласт. Если добавить наночастицы подходящего размера в оптимальной концентрации в гель, он станет более подходящим под конкретные пластовые условия, приобретет нужную вязкость или станет термоустойчивее. Если использовать малые добавки наночастиц, можно значительно снизить количество дорогостоящих химических реагентов, которые используются при приготовлении жидкостей ГРП со схожими характеристиками", - пояснил научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Владимир Жигарев.

Наночастицы улучшают качество гелей, защищая от высоких температур и помогая им проникать в пласт. Кроме того, нанодобавки дешевле и экологичнее традиционных химических реагентов для фрекинга. При гидравлическом разрыве пласта при работе нефтяных и газовых скважин создается высокопроводимая трещина, чтобы усилить приток к скважине. Таким способом обычно "оживляют" простаивающие скважины либо ему подвергают новые скважины, где стандартная добыча затруднена.

В настоящее время используют, например, сшитые полимерные гели, которые нагнетают в скважину под большим давлением. Благодаря этому происходит разрыв горной породы, появляются новые трещины и каналы, через которые углеводороды двигаются в пласте к добывающей скважине. В эту гелевую основу и были добавлены разные наночастицы, в частности, оксидов кремния и алюминия.