Новая ИИ-функция Windows Recall останется останется недоступной до октября

Функция Windows Recall, которую Microsoft представила в июне этого года, останется недоступной как минимум до октября.

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Технология, работающая на базе локальных моделей ИИ в Windows 11, автоматически делает скриншоты практически всего, что происходит на экране компьютера. Затем пользователи могут искать и восстанавливать нужные данные или просматривать их на временной шкале.

Однако из-за опасений по поводу безопасности Microsoft была вынуждена отложить запуск Recall.

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Исследователи по безопасности обнаружили, что база данных, используемая для хранения этих снимков, не была зашифрована, и вредоносное ПО могло бы получить доступ к информации.

В ответ на это Microsoft решила сделать Recall опцией, включаемой вручную (по умолчанию она будет отключена), зашифровать базу данных и добавить аутентификацию через Windows Hello.