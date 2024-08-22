Американские космонавты получат скафандры с 4G от Nokia

Nokia и компания Axiom Space заключили партнёрство, целью которого является интеграция 4G/LTE связи в скафандры для американских астронавтов, участвующих в миссии Artemis III.

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Это первый случай, когда в скафандры будут встроены высокоскоростные мобильные сети, что обеспечит возможность передачи данных, включая HD-видео, телеметрию и голосовую связь, на расстоянии нескольких километров на поверхности Луны.

Благодаря этому астронавты смогут в реальном времени передавать видео с Луны на Землю и оставаться на связи с центром управления полётами.

Nokia планирует развернуть первую мобильную сеть на Луне в рамках миссии Intuitive Machines IM-2, которая стартует в 2024 году. Эта технология, разработанная в лаборатории Bell Labs, также будет адаптирована для использования в новых скафандрах AxEMU, которые создаёт Axiom Space.