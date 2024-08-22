HMD выпустит еще один смартфон в стиле Nokia Lumia

HMD Global готовит к выпуску новый смартфон, который по дизайну будет напоминать легендарные устройства Nokia Lumia.

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Хотя подробной информации о характеристиках новинки пока немного, утечки свидетельствуют, что дизайн устройства будет сильно вдохновлен Lumia, особенно с точки зрения внешнего вида камеры и цветовых решений.

Известно, что смартфон будет представлен в двух цветах — оливковом и фиолетовом.

Внешний вид новинки напоминает уже анонсированную модель HMD Hyper, однако у новой модели есть небольшие отличия в конфигурации камеры, что добавляет ей индивидуальности.

HMD Global явно решила сыграть на ностальгии пользователей по Lumia, известной своей яркой и смелой эстетикой. Ожидается, что новый смартфон, как и другие запланированные устройства компании, будет представлен на выставке IFA 2024 в следующем месяце.