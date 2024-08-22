Android 15 появится на избранных смартфонах Samsung уже в сентябре

Samsung планирует запустить бета-версию One UI 7 на базе Android 15 для избранных смартфонов уже в сентябре.

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Изначально запуск бета-программы ожидался в июле, но был отложен из-за необходимости завершить обновление One UI 6.1.1. Теперь, по слухам, компания готовится к релизу в следующем месяце.

Стоит отметить, что пока речь идет только о бета-версии, а окончательный выпуск может занять больше времени.

Ситуация остается запутанной, поскольку официальных заявлений о запуске One UI 6.1.1 для других устройств, кроме Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, от Samsung еще не поступало. Ожидается, что в сентябре компания начнет активное распространение обновлений.

Отметим, правда, что информация об апдейтах все еще не подтверждена Samsung. Поэтому к этим слухам стоит отнестись с осторожностью.