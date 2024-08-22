Tecno представила недорогой смартфон с новейшим Android 14 Go

Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark Go 1, работающий на базе новейшей версии Android 14 Go.

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Устройство очень похоже на недавно выпущенный Tecno Pop 9, который дебютировал в Нигерии ранее на этой неделе.

Spark Go 1 оснащён 6.67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера на 8 Мп размещена в отверстии в дисплее, а основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп.

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Смартфон работает на процессоре Unsioc T615, который сопровождается 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, и он поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Tecno Spark Go 1 представлен в цветах Startrail Black и Glittery White. Цены и информация о доступности устройства пока не объявлены. Но учитывая характеристики, стоимость явно будет демократичной.