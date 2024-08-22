Еще не вышедший Samsung Galaxy S25 Ultra сравнили с предшественником

Появились первые утечки, на которых сравниваются Samsung Galaxy S25 Ultra и его предшественник, Galaxy S24 Ultra.

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Как сообщает инсайдер Ice Universe, Galaxy S25 Ultra получит экран размером 6.86 дюйма по диагонали, что немного больше, чем у текущей модели, несмотря на то, что физические размеры устройства практически не изменились.

Одним из ключевых изменений станет уменьшение ширины корпуса до 77.6 мм (у S24 Ultra — 79 мм), что позволит устройству стать более удобным в использовании, особенно с учетом закругленных углов вместо острых.

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При этом ширина экрана увеличится с 72.3 мм до 73 мм, что говорит о снижении толщины рамок и увеличении соотношения экрана к корпусу.

Эти изменения не повлияют на функциональность S-Pen, а также сделают Galaxy S25 Ultra более удобным для удержания в руке.