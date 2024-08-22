Европе предрекли рост смертности от жары

Количество смертей от жары в Европе может вырасти втрое к 2100 году, если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия. Такие оценки приводятся в исследовании европейских ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

Согласно его результатам, количество связанных с жарой смертей в Европе, которое в период с 1991 по 2020 год ежегодно составляло порядка 43 тыс. случаев, к 2100 году может увеличиться в три раза, до 129 тыс., если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия. По мнению авторов исследования, этот температурный показатель представляет собой верхнюю планку роста в рамках текущей климатической политики в мире. Отмечается, что больше всего от жары пострадает население Испании, Италии, Греции и некоторых регионов Франции.

Исследователи также сообщают, что общее количество смертей от холода и жары возрастет на более чем на 13% к 2100 году - с 408 тыс. до 463 тыс. А рост числа погибших из-за жары значительно превысит снижение количества смертей от холода. Больше всего смертей ученые прогнозируют среди лиц старше 85 лет.

Исследование проводилось в 1,368 тыс. регионах 30 европейских стран, включая государства ЕС, а также Норвегию, Швейцарию и Великобританию.

Ранее Всемирная метеорологическая организация, специализированное учреждение ООН, сообщала, что в ближайшие пять лет Землю может ждать рекордно жаркий год, который с очень высокой вероятностью побьет тепловой рекорд, установленный в 2023 году. Тогда средняя температура была на 1,45 градуса Цельсия (с погрешностью 0,12 градуса) выше значений базового доиндустриального уровня (1850-1900 годы).