Маск предрек вживление мозговых чипов миллионам людей

Через десять лет мозговые импланты Neuralink будут вживлены миллионам людей. Такое мнение на своей странице в соцсети Х выразил предприниматель Илон Маск.

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По мнению Маска, «если все пойдет хорошо», то в течение пяти лет Neuralink будет сначала у сотен, потом у нескольких десятков тысяч, а затем и миллионов пользователей.

Человек, которому в мозг вживили чип, смог силой мысли управлять движением компьютерной мыши

Neuralink — это чип, который вживляется в мозг человека для непосредственного взаимодействия с компьютером или смартфоном.

Первая операция по его вживлению прошла в январе 2024 года. В ней использовался робот, который хирургическим путем установил имплантат интерфейса «мозг-компьютер» в область мозга, которая контролирует движения частей тела.

В марте 2024 года первый человек с имплантом от компании Neuralink Нолан Арбо демонстрировал, как играет в шахматы с помощью мысли. Семь лет назад Арбо стал парализованным после несчастного случая.

25 июня Арбо сообщил, что эффективность устройства продолжает расти несмотря на то, что некоторые электроды отошли от его мозга.

5 августа Маск рассказал о втором человеке с имплантом от Neuralink. По его словам, в мозге пациента функционируют 400 электродов.

Ранее Маск сделал зловещее предсказание насчет смартфонов.