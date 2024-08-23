На iPhone в ЕС можно будет сменить приложения «Телефон» и «Сообщения»

Apple скоро позволит пользователям iPhone и iPad в Европейском союзе выбирать стандартные приложения для звонков, сообщений, клавиатур и других функций.

Эти изменения появятся позже в этом году в разделе «Стандартные приложения» в настройках устройств.

Весной следующего года Apple также планирует добавить возможность выбирать стандартные приложения для навигации, перевода и фильтрации спама.

Кроме того, европейские пользователи смогут удалять такие приложения, как App Store, Сообщения, Камера, Фото и Safari.

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Исключением останутся только приложения Настройки и Телефон, которые удалить будет невозможно.

Отметим, что все эти изменения происходят на фоне требований Европейского союза к компаниям позволить пользователям больше контролировать свои устройства и устанавливать сторонние приложения вместо стандартных.