Стал известен состав экипажей МКС на ближайшие два года

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала список астронавтов, которые войдут в состав экипажей Международной космической станции (МКС) в 2025-2026 годах. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что Межведомственная комиссия по использованию результатов космической деятельности уже составила списки астронавтов к отправке на МКС на ближайшие два года. Согласно опубликованным данным, в марте 2025 года на станцию будет отправлен корабль «Союз МС-27», на борту которого будут находиться российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. Кроме того, им составят компанию астронавты Кирилл Песков и Джонатан Кимна, которые полетят на борту корабля Crew Dragon.

Во второй половине 2025 года, как следует из документов, к МКС отправится корабль «Союз МС-28», на борту которого будут космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. Наконец, в 2026 году должен состояться запуск корабля «Союз МС-29», который доставит на МКС Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анну Кикину.

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