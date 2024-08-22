На поверхности Луны нашли следы древнего океана магмы

Данные индийской лунной миссии «Чандраян-3» подтвердили теорию о том, что в древности поверхность спутника покрывал океан расплавленной магмы. Посадочный модуль «Викрам» совершил посадку южнее, чем предыдущие аппараты, а марсоход «Прагьян» собрал и проанализировал образцы лунного грунта.

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Анализ показал, что сочетание химических элементов в лунном грунте (реголите) является относительно однородным. Реголит состоял преимущественно из белой породы, известной как ферроан-анортозит.

Химический состав реголита на Южном полюсе Луны оказался схож с составом образцов, собранных в экваториальной области. Сходство проб из географически отдаленных точек показало, что на ранней стадии истории Луны ее покрывал единый океан магмы.

Считается, что Луна образовалась после столкновения протопланеты Тейя с Землей. От удара фрагмент породы вылетел на околоземную орбиту и позднее трансформировался в естественный спутник.

В течение первых нескольких десятков миллионов лет своего существования поверхность Луны была расплавлена. Когда океан магмы начал остывать, в нем стали образовываться твердые частицы. Они были плотнее расплавленной породы и опускались вниз.

Когда Луны окончательно затвердела, на поверхности остались более легкие минералы. В их число входит и ферроан-анортозит, который, вероятно, плавал в океане древней магмы.

Более тяжелые материалы затонули и образовали мантию Луны. Часть из них впоследствии оказалась на поверхности после космического столкновения. Массивный объект врезался в Луну и образовал бассейн Южный полюс-Эйткен, что привело к обнажению мантийных пород, сообщает Nature.

Ранее ученые раскрыли происхождение атмосферы на Луне. Она оказалась связана с испарениями после ударов метеоритов.