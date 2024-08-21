В «Лаборатории Касперского» рассказали о росте атак на операторов связи

Эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов заявил, что «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост DDoS-атак, направленных на операторов связи из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнил Кириллов, рост числа атак был зафиксирован с середины июля, при этом подавляющее большинство из них (95%) происходит с российских IP-адресов. По его словам, ранее в компании еще не фиксировали подобных показателей.

«Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 года. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее», — заявил он.

Помимо этого Кириллов уточнил, что хакеры могут специально изменить свои IP-адреса, чтобы специалистам было сложнее определить их местонахождение. Кроме того, эксперт также отметил повышение числа хакерских атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. По его словам, этот показатель зависит от того, как быстро атакуемая организация среагировала на взлом.

«Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи», — добавил он.

Ранее в работе WhatsApp и Telegram был зафиксирован масштабный сбой.