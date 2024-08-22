В Киргизии обнаружили новый вид хищных динозавров

Ученые обнаружили новый вид хищных динозавров возле города Ташкумыр на западе Киргизии. Девятиметровому ящеру дали имя Alpkarakush kyrgyzicus - в честь гигантской птицы Алпкаракуш из киргизского эпоса "Манас", сообщило информагентство 24.kg.

Окаменелости нашли немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене совместно с киргизскими специалистами. Исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS). По словам специалистов, это первый тероподовый динозавр, найденный на территории Киргизии. Окаменелости извлекли из отложений балбансайской свиты (группа горных пород), сформировавшейся в среднеюрский период около 165 млн лет назад.

Специалисты определили, что длина ящера достигала 9 м, у него были массивные костные выступы над глазницами. Новый вид принадлежит к метриакантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии. Палеонтологи предполагают, что эти группы тероподов появились в Юго-Восточной Азии и распространились через Центральную Азию и Европу.