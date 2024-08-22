Xiaomi выпустила проводные наушники в стиле AirPods Pro

Китайская компания Xiaomi представила новые проводные наушники Xiaomi Type-C Headphones. Дизайн новинки напоминает Apple AirPods Pro, но с добавлением проводов и черного цвета.

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Xiaomi Type-C Headphones подключаются к смартфону через USB-C-порт. Наушники оснащены 12,4-мм драйверами и обладают защитой от брызг и пыли по стандарту IP54. Наушники также оснащены компактным пультом управления, включающим кнопки регулировки громкости, клавишу действий и HD-микрофон с функцией шумоподавления для телефонных разговоров.

Производитель утверждает, что мягкий провод наушников устойчив к износу и растяжению.

Xiaomi Type-C Headphones доступны в двух цветовых вариантах: черном и белом.

Стоимость новинки составляет 125 тайваньских долларов, что по курсу на 21 августа 2024 года равно примерно 350 рублям.

Xiaomi – это китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с шестью партнерами. Разрабатывает и продает бытовую электронику: смартфоны, «умные» телевизоры, планшеты, смарт-часы, а также бытовую технику, электросамокаты, электровелосипеды и не только.