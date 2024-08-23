В лесу под Самарой нашли редчайший гриб — вольвариеллу шелковистую. Об этом сообщает местный портал Pro Gorod Samara.

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Очевидцы обнаружили гриб, который также можно встретить и в других местностях: Евразия, Северная Америка, Австралия. Фотографии своей находки жители самарского региона опубликовали в социальных сетях.

Несмотря на то, что гриб такого вида встречается не только на территории Российской Федерации, обнаружить его — большая удача, отмечают грибники. Обычное место его обитания — это деревья (живые или упавшие). Примечательно также, что растут они чаще всего по одному, в отличие от многих других грибов.

Ранее житель Пензенской области обнаружил в местном лесу Sparassis crispa, известный как гриб-баран, или заячья капуста. Гриб выглядит как массивное округлое образование, состоящее из множества переплетенных курчавых лопастей. Несмотря на то что гриб-баран съедобен, его сбор запрещен.