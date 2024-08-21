Искусственный интеллект научился предсказывать катастрофы

Ученые из Университета Тунцзи в Китае создали программу искусственного интеллекта, способную прогнозировать наступление катастрофических переломных моментов. Ее планируют использовать для предсказаний экологического коллапса, финансовых катастроф, пандемий и перебоев в подаче электроэнергии.

© Мир 24

Под переломными моментами понимаются внезапные сдвиги, после которых некая система или среда переходят в нежелательное состояние. Например, разрушение Гренландского ледяного покрова – это уменьшит количество снегопадов в северной части острова, резко повысит уровень моря и приведет к необратимому исчезновению обширной площади ледников.

При этом существующие прогнозы часто основаны на «чрезмерно упрощенных» моделях, что снижает их точность. Чтобы найти более эффективный способ, исследователи объединили два различных типа нейронных сетей, или алгоритмов, которые имитировали процесс обработки информации в мозге.

Сложные системы разбивались на сети взаимодействующих узлов, затем отслеживались связи между ними и то, как менялись саамы узлы с течением времени. Ученые пояснили, что в финансовой системе узлом может быть компания, в экологической – вид животных и т.д.

Когда нейросеть собрала достаточное количество данных, перед ней поставили задачу – спрогнозировать превращение тропических лесов в саванну. Искусственный интеллект проанализировал данные о количестве осадков и площади покрытия деревьев в двух регионах Центральной Африки. После этого он правильно определил, какие процессы происходят в третьем регионе. В дальнейшем ученые планируют протестировать систему на точность предсказаний лесных пожаров, пандемий и финансовых катастроф, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект создал не существующие в природе белки. Для этого он проанализировал данные о нескольких миллиардах белков.