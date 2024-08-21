В работе WhatsApp произошел сбой

Некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

На текущий момент количество жалоб превысило 2 тыс. Многие пользователи сообщили, что при попытке отправить сообщение оно доходит с большой задержкой.

До этого сбой произошел в работе мессенджера Telegram. У пользователей не работала десктопная версия приложения. При этом мобильная версия продолжала работать только при подключении к мобильному интернету. Со сбоем в основном столкнулись пользователи из России, Казахстана и Узбекистана.

В июле депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что россиянам не нужно верить инсинуациям о том, что работа мессенджеров WhatsApp и Telegram уже замедлена. По словам парламентария, в случае с YouTube за ухудшение скорости и качества работы ответственна компания Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России.