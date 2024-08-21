Microsoft отключит российские компании от облачных сервисов

В Microsoft оповестили российские компании об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-компанию «Софтлайн».

В середине июня США запретили предоставление некоторых услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. В частности, запрещено было предоставление услуг по IT-консультированию и проектированию, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для управления предприятием, а также предоставление ПО для проектирования и производства.

В Минфине США подчеркивали, что сохранят разрешения на «определенные операции, связанные с телекоммуникациями и Интернетом». Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

Google ранее сообщила об отключении в России облачного сервиса BigQuery с 9 сентября. Сообщалось, что другие облачные сервисы - Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Drive и другие) и Google Cloud - продолжат работу.

Еще в марте Microsoft предупреждала российские компании о прекращении доступа к программам для управления и проектирования, а также к облачным решениям. В «Софтлайн» сообщали, что Microsoft начал останавливать подписки российских компаний на облачные продукты Power BI, Visio, Project.

В «Софтлайн» рассказали, что новые ограничения, о которых предупредила Microsoft, касаются всех юридических лиц, зарегистрированных в РФ. Исключение сделано для мультинациональных компаний, которые контролируются юрлицами за пределами России.

Компания направила в Microsoft запрос, чтобы узнать точный перечень продуктов, по которым вводятся ограничения. Также в компании попросили Microsoft уточнить сроки доступности данных в облаке.