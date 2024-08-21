Samsung представила 3D-монитор

Samsung представила игровой 3D-монитор без необходимости использования очков
Компания Samsung представила новый игровой монитор Odyssey 3D, уникальной особенностью которого является возможность отображения объемного изображения без использования специальных очков или аксессуаров. Об этом сообщает портал Sammobile.
Odyssey 3D — это первый подобный монитор в линейке Samsung, который предлагается в двух размерах: на 27 и 37 дюймов. Он оснащен плоской QLED-панелью с разрешением 4K, частотой обновления 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium и откликом в 1 мс.
Монитор оснащен двумя камерами для отслеживания глаз пользователя, благодаря чему фирменная технология картирования преобразует плоское изображение в реальном времени, создавая 3D-эффект. Линза-лентикуляр, прикрепленная к передней части панели, отображает два слегка отличающихся изображения для каждого глаза, создавая трехмерное восприятие.
Samsung заявила, что на этом мониторе можно играть в VR-игры и преобразовывать обычный 2D-контент в 3D. При необходимости можно переключиться в 2D-режим для работы в офисе, используя устройство как обычный монитор.
Odyssey 3D оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и подставкой с регулировкой высоты. В Samsung также отметили, что Odyssey 3D получил награду «Best Of Innovation» на выставке CES 2024. Цены и доступность Odyssey 3D пока не объявлены. По слухам, монитор поступит в продажу до конца года.