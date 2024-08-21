Samsung представила 3D-монитор

Компания Samsung представила новый игровой монитор Odyssey 3D, уникальной особенностью которого является возможность отображения объемного изображения без использования специальных очков или аксессуаров. Об этом сообщает портал Sammobile.

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Odyssey 3D — это первый подобный монитор в линейке Samsung, который предлагается в двух размерах: на 27 и 37 дюймов. Он оснащен плоской QLED-панелью с разрешением 4K, частотой обновления 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium и откликом в 1 мс.

Монитор оснащен двумя камерами для отслеживания глаз пользователя, благодаря чему фирменная технология картирования преобразует плоское изображение в реальном времени, создавая 3D-эффект. Линза-лентикуляр, прикрепленная к передней части панели, отображает два слегка отличающихся изображения для каждого глаза, создавая трехмерное восприятие.

Samsung заявила, что на этом мониторе можно играть в VR-игры и преобразовывать обычный 2D-контент в 3D. При необходимости можно переключиться в 2D-режим для работы в офисе, используя устройство как обычный монитор.

Odyssey 3D оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и подставкой с регулировкой высоты. В Samsung также отметили, что Odyssey 3D получил награду «Best Of Innovation» на выставке CES 2024. Цены и доступность Odyssey 3D пока не объявлены. По слухам, монитор поступит в продажу до конца года.