Россиянин с устаревшим iPhone победил в международном фотоконкурсе Apple

Apple объявила победителей ежегодного фотоконкурса iPhone Photography Awards 2024. В одной из номинаций победил житель Санкт-Петербурга, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

© IPPAWARDS/Apple

Главный приз в категории «Лучший снимок» получил американский фотограф Эрин Брукс за фотографию «Мальчик встречает акулу», сделанную во Флориде на iPhone 15 Pro Max. В категории «Портрет» первое место занял Артем Колеганов из Санкт-Петербурга с черно-белым портретом девушки, снятым на iPhone X 2017 года. При этом под фотографией Колеганова указано, что он из Германии.

Кроме того, были объявлены победители в различных категориях, таких как «Животные», «Архитектура», «Абстракция», «Дети», «Пейзаж», «Городской пейзаж», «Природа», «Стиль жизни», «Люди» и «Другое».

В конкурсе фотографы со всего мира соревнуются за звание автора лучшего снимка, сделанного на iPhone. Единственное правило — фотография должна быть сделана на iPhone, независимо от модели устройства. В этом году большинство участников использовали последние модели iPhone 15, однако некоторые снимки были сделаны на старые модели, такие как iPhone 7 Plus, которому уже более восьми лет.

Этим летом компания Apple признала iPhone X устаревшим и вышедшим из эксплуатации продуктом.