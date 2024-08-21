Названы три главных конкурента Neuralink

Хотя компания Neuralink, возглавляемая Илоном Маском и занимающаяся разработкой интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), попала в заголовки газет благодаря успехам в области имплантации, она не является единственным игроком, продвигающимся в этой инновационной области. GlobalData рассказал о трех заметных конкурентах, добившихся успехов в технологии BCI.

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Synchron добилась значительного прогресса в клинических испытаниях. Компания завершила раннее технико-экономическое обоснование и готовится к крупномасштабным испытаниям. При поддержке инвесторов, включая Джеффа Безоса и Билла Гейтса, устройство Synchron было имплантировано шести пациентам. Компания работает над получением разрешения для коммерческого использования.

BrainGate, разработанная исследователями из Университета Брауна, тоже стала пионером в области технологии BCI. Их система, впервые передающая команды мозга по беспроводному каналу на компьютер, сейчас находится в центре внимания. Недавние испытания, результаты которых были опубликованы в New England Journal of Medicine, продемонстрировали способность технологии позволить пациенту с боковым амиотрофическим склерозом общаться с точностью до 97%.

Устройство Wimagine компании Clinatec показало многообещающие результаты, в частности, в восстановлении связи между головным и спинным мозгом. В сотрудничестве с компанией Onward Medical технология BCI компании позволила пациентам с тетраплегией стоять и ходить «естественным образом».