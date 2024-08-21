Восьмилетняя девочка за 45 минут создала чат-бота

Восьмилетняя дочь вице-президента Cloudflare самостоятельно создала чат-бота всего за 45 минут. Об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на публикацию вице-президента Cloudflare Роки Робинета.

© Газета.Ru

Во время второй в своей жизни сессии по программированию восьмилетняя девочка продемонстрировала впечатляющие способности, создав полноценного чат-бота всего за 45 минут. Этот результат был достигнут с использованием редактора, персонального ИИ-помощника Cursor и платформы Workers AI от Cloudflare.

Данный случай подчеркивает высокий потенциал искусственного интеллекта в обучении программированию даже для самых юных пользователей. Созданный девочкой чат-бот позволил ей пообщаться персонажем с Гарри Поттером из одноименной вселенной.

© Соцсети

Видеоролик с демонстрацией работы чат-бота быстро стал вирусным, получив множество восторженных комментариев от пользователей соцсети X (ранее Twitter). Многие отметили, что если восьмилетняя девочка смогла достичь такого результата без опыта, то это под силу каждому желающему.