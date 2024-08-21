Количество пиратских ресурсов в России растет опережающими темпами

В первом полугодии текущего года количество обнаруженных пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом составило 60 тыс. Об этом со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T. сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Для сравнения: за весь прошлый год было выявлено всего 80 тыс. таких доменов. При этом отмечается снижение трафика поисковых запросов на пиратские порталы на 7,9% и сокращение объема рынка онлайн-пиратства на 9,5%, до $19 млн. Подавляющую долю контента на пиратских ресурсах составляют зарубежные фильмы – 72%.

Эксперты связывают сокращение трафика поисковых запросов на пиратские порталы с переходом пользователей в легальные онлайн-кинотеатры. Также отмечается, что доля зарубежного контента в пиратстве напрямую связана с уходом иностранных правообладателей с российского рынка.

Для защиты авторских и смежных прав в интернете компании вынуждены обращаться в суды, вместо того чтобы решать вопрос через блокировки. Так, по данным «Ъ», только в августе несколько компаний подали иски в Мосгорсуд, в основном против Cloudflare Inc., который продолжает работать в России, в отличие от других американских компаний.

В то же время отечественные провайдеры оперативно блокируют доступ к ресурсам с пиратским контентом после получения соответствующих уведомлений. Онлайн-кинотеатры, такие как Okko и Wink, также активно работают над защитой своего контента, удаляя ссылки на пиратские ресурсы и блокируя доступ к ним.