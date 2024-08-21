Стала известна причина, почему американцы не смогут купить iPhone 16

Компания SellCell провела опрос среди более чем 2 тыс. владельцев iPhone в США, чтобы узнать, почему они собираются купить новый iPhone 16 или не планируют этого делать.

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Согласно исследованию, 34,2% респондентов не могут себе позволить покупку iPhone 16. Второй по значимости причиной отказа от новинки стало то, что 34,1% опрошенных продолжат пользоваться своими старыми гаджетами. Кроме того, 12,8% участников опроса скованы операторским контрактом и не могут сменить устройство, а 5,5% опрошенных заявили, что iPhone не особо меняется из года в год.

Как правило, некоторые пользователи придерживаются двухлетнего цикла обновления. Так, всего 3,3% опрошенных намерены отказаться от покупки iPhone 16 в пользу iPhone 17, который выходит в следующем году.

При этом 30,9% американцев считают конкурентоспособную цену ключевым фактором при принятии решения о покупке смартфона. Более половины (54,9%) опрошенных хотели бы видеть iPhone 16 большего размера — среди них 62,1% мужчин и 47,8% женщин. Последние считают, что увеличение размера усложнит использование устройства.

Презентация iPhone 16 и других новинок Apple ожидается в сентябре.