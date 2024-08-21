Австрийские ученые проанализировали геном потенциально бессмертного существа – морской актинии Nematostella vectensis. Исследование было посвящено поиску причин высокой способности этих существ к регенерации, позволяющей избегать старения.

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Ученые отметили, что продолжительность жизни организма зависит от стволовых клеток. Они способствуют постоянному обновлению различных клеток и тканей. Когда стволовые клетки теряют эту способность, организм стареет, возникают различные заболевания.

Люди, как и большинство позвоночных, способны регенерировать только части определенных органов. Другие группы животных обладают гораздо более мощными механизмами восстановления. Они обеспечиваются плюрипотентными стволовыми клетками, способными образовывать практически все типы клеток организма.

Актиния Nematostella vectensis способна размножаться бесполым путем (почкованием) и не проявляет признаков старения, что делает ее интересным объектом для научных исследований. Но долгое время ученым не удавалось идентифицировать стволовые клетки этого существа.

Команда из Венского университета (Австрия) применила новый метод «геномики одиночных клеток». Они идентифицировали клетки сложного организма и определили, из каких стволовых клеток те произошли.

«Мы смогли идентифицировать большую популяцию клеток актинии, которые образуют дифференцированные клетки, такие как нервные и железистые клетки, и, следовательно, являются кандидатами на мультипотентные стволовые клетки», – рассказали ученые.

Исследование показало, что в этой популяции «работают» два древних гена: nanos2 и piwi1. Они обеспечивают развитие сперматозоидов и яйцеклеток у всех животных, в том числе и у людей. Функция генов возникла около 600 миллионов лет назад и сохранилась до наших дней. В дальнейшем ученые намерены установить, какие свойства стволовых клеток актинии ответственны за ее потенциальное бессмертие, сообщает Science Advances.

Ранее ученые описали другое потенциально бессмертное существо. Это медуза Turritopsis dohrnii.