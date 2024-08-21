Qualcomm анонсировала ИИ-процессор для недорогих смартфонов

Американская компания Qualcomm анонсировала процессор с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), который будут использовать в недорогих смартфонах. Об этом сообщает издание Digital Trends.

В компании заметили, что чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 адаптирован для интеграции в дешевые смартфоны. По словам представителей фирмы, процессор незначительно уступает по мощности флагманским моделям, однако обойдется производителям значительно дешевле.

В числе первых компаний, которые будут использовать ИИ-процессор, перечислили Samsung, Realme, Xiaomi и Sharp. В Qualcomm отметили, что инженеры этих производителей смартфонов уже получили образцы Snapdragon 7s Gen 3 и будут создавать на его основе новые гаджеты. Так, Xiaomi должна представить первый аппарат на базе чипа Qualcomm уже в сентябре.

Процессор может работать с инструментами генеративного ИИ и несколькими большими языковыми моделями (LLM). Также он на 20 процентов мощнее предыдущей модели Snapdragon 7s Gen 2, имеет на 30 процентов более быстрый графический процессор, поддерживает 5G, работу двух сим-карт, Wi-Fi 6 и 6E, Bluetooth 5.4.

В начале июня китайская компания Oppo рассказала о появлении функций искусственного интеллекта (ИИ) на своих недорогих устройствах. Это станет возможным благодаря разработкам партнеров из Microsoft и MediaTek.