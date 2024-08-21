Ученые изобрели экологически чистую замену пластику
Учёные из Университета Уорика разработали новую экологически чистую замену пластику, используя органические эвтектики — смеси небольших органических молекул.
Эти материалы могут заменить полимеры, которые обычно используются в производстве пластика, предлагая при этом долгосрочную стабильность и низкие индексы хрупкости.
Исследователи создали серию гидрофобных эвтектических жидкостей и стекол, которые были тщательно протестированы на устойчивость к кристаллизации и другие свойства.
Эти материалы пригодны для различных производственных процессов, таких как формование, выдувка стекла и создание волокон.
Кроме того, команда учёных изучала возможность адаптации этих материалов к конкретным областям применения, что делает их многообещающей альтернативой традиционным пластиковым полимерам.