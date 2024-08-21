Ученые изобрели экологически чистую замену пластику

Учёные из Университета Уорика разработали новую экологически чистую замену пластику, используя органические эвтектики — смеси небольших органических молекул.

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Эти материалы могут заменить полимеры, которые обычно используются в производстве пластика, предлагая при этом долгосрочную стабильность и низкие индексы хрупкости.

Исследователи создали серию гидрофобных эвтектических жидкостей и стекол, которые были тщательно протестированы на устойчивость к кристаллизации и другие свойства.

Эти материалы пригодны для различных производственных процессов, таких как формование, выдувка стекла и создание волокон.

Кроме того, команда учёных изучала возможность адаптации этих материалов к конкретным областям применения, что делает их многообещающей альтернативой традиционным пластиковым полимерам.