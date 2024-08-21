Google Maps заработают на умных часах без интернета

Google Maps теперь можно использовать на умных часах без подключения к интернету благодаря недавнему обновлению для WearOS.

© Ferra.ru

Эта функция была впервые представлена вместе с Pixel Watch 3, но теперь она доступна и на других моделях, таких как Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Ultra.

Функция работает следующим образом: карты для вашей домашней области автоматически загружаются на часы, когда вы открываете приложение.

Кроме того, любые карты, сохраненные на смартфоне для оффлайн-доступа, автоматически синхронизируются с часами, когда они заряжаются и подключены к Wi-Fi.

Вы сможете использовать навигацию даже без подключения к интернету, а значок перечеркнутого облака подскажет, что вы находитесь в оффлайн-режиме.