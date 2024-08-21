iPhone можно заставить «говорить» голосом оригинального Macintosh

На iPhone и iPad можно оживить дух старого Macintosh, используя знаменитые голоса из системы MacinTalk.

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Эти голоса, которые были впервые представлены еще в 1984 году, остаются доступными на современных устройствах Apple. Чтобы заставить ваш iPhone «говорить» голосом оригинального Macintosh, достаточно воспользоваться настройками в разделе «Доступность».

В разделе «Живая речь» можно выбрать классический голос «Fred», который использовался в культовой презентации первого Macintosh.

Вот так Apple продолжает сохранять связь с историей бренда даже в современных устройствах, предлагая пользователям уникальную возможность услышать свой iPhone голосом, который когда-то удивил мир на презентации первого Macintosh.

Особенно приятно, что это все бесплатно.