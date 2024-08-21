Эксперт рассказал, что через Bluetooth можно взломать практически любое устройство

Хакеры могут взломать практически любые устройства через Bluetooth, создавая клон доверенной сети жертвы, к которой ее гаджет автоматически подключается. Об этом сообщил РИА Новости ведущий аналитик по кибербезопасности MTS Web Services Джамил Меджидов.

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«Через Bluetooth хакеры могут взломать практически любые устройства, включая смартфоны, планшеты и устройства умного дома. Злоумышленники используют специальные программы, которые помогают обнаружить активные Bluetooth-соединения поблизости, а также могут видеть, к каким сетям ранее подключалось устройство пользователя», — отметил Меджидов.

По его словам, после выявления таких связей хакеры могут обмануть Bluetooth-устройство, создав поддельную доверенную сеть, к которой телефон подключится без ведома пользователя.

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Эксперт добавил, что такая атака позволяет компрометировать данные на устройстве, управлять им и связанными гаджетами, а также отслеживать местоположение пользователя. Чаще всего такие взломы происходят в общественных местах, где злоумышленникам достаточно ноутбука, недорогого Bluetooth-адаптера и специального программного обеспечения.

Для защиты от таких угроз Меджидов рекомендует отключать Bluetooth в общественных местах, а также отключать функции обмена данными, использующие эту технологию, например AirDrop, когда они не нужны. Включать их следует только при получении данных от знакомого источника.

Также важно использовать надежные пароли и избегать подключения к неизвестным устройствам. Регулярное обновление программного обеспечения поможет закрыть уязвимости Bluetooth. Эксперт советует ограничить доступ к Bluetooth для приложений и настраивать параметры видимости так, чтобы устройство могли обнаружить только те гаджеты, с которыми уже было подключение.

Существует пять типов атак через Bluetooth, включая BlueJacking — отправку спама с устройства жертвы на ближайшие гаджеты, и BlueSnarfing — кражу личных данных через подключение к устройству.

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