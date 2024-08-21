Робототехники создали для человека третью руку

Специалисты Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) создали прототип роботизированной руки, которая управляется диафрагмой и взглядом. Об этом сообщает издание Science News Explores (SNE).

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Ученые описали устройство как манипулятор, который может выступать в качестве третьей руки. По их словам, человек может научиться управлять ей за несколько часов и использовать «третью руку», совершая определенные рутинные или опасные для здоровья действия.

Прототип роботизированной руки крепится на груди и управляется с помощью диафрагмы — непарной мышцы, служащей для расширения легких. Глубокий выдох заставляет сжимать роботизированные пальцы, вдох — расслаблять. При обычных вдохе и выдохе рука находится в естественном положении.

Также ученые EPFL провели ряд тестов, чтобы научиться управлять рукой с помощью взгляда — точнее, перемещать ее в пространстве. По словам специалистов, в тестах приняли участие 16 человек, и каждому из них управление манипулятором далось естественно.

Ученые опубликовали первый отчет об изобретении в журнале Science Robotics в декабре 2023 года. В настоящий момент специалисты работают над инструментом захвата манипулятора.

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