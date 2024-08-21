Какое влияние окажет на жизнь людей парад планет 28 августа

28 августа пройдет парад планет: на небе выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Что принесет это событие жителям Земли, «Вечерняя Москва» узнала у астролога и энергопрактика Ирины Березовской.

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Эксперт объяснила: как и любое масштабное астрономическое событие, связанное с движением планет, их парад является особым случаем. Он вызывает сильный всплеск энергетической активности.

— Людям нужно использовать это время для глобальных прорывов в своей жизни. Если есть желание что-то поменять, над чем-то поразмыслить, получить какие-то инсайты, то в этот день будет очень хорошо поставить себе такую цель, — рассказала Березовская. — После нужно быть внимательным к окружающему пространству и событиям, которые происходят вокруг. Могут появиться знаки, которые помогут принять решение в дальнейшем или укажут путь.

Этот день хорош именно в качестве отправной точки для грядущих перемен в жизни, подчеркнула астролог. Его следует использовать так, чтобы построить свое будущее в соответствии с вашими намерениями, желаниями и так далее.

В день парада планет будет сконцентрирована очень мощная энергия. Кроме того, сейчас идет еще один астрономический период — ретроградный Меркурий, который начался 5 августа и завершится как раз 28 августа, отметила энергопрактик.

— Он тоже будет достаточно сильно влиять на людей. Захочется вернуться, оглянуться назад, посмотреть на какие-то прошедшие события, отношения. Будут возвращаться люди из прошлого, возникать незавершенные ситуации, — предупредила собеседница «ВМ».

Нужно иметь в виду, что текущий астрономический период хорошо подходит для того, чтобы завершить какие-либо затянувшиеся события, которые никак не получается разрешить. Нужно заняться ими сейчас, чтобы наконец-то все закончить, посоветовала эксперт.

— Что касается каких-то новых начинаний в этот период, то стоит к ним прибегнуть, если есть возможность. Иногда жизнь не ждет. Если обстоятельства не терпят промедления, то ждать не стоит. Если же это не принесет ущерба делу, то стоит подождать, — уточнила астролог.

Несмотря на то что ретроградный Меркурий только подходит к концу, день парада планет стоит использовать для каких-либо новых начинаний.

— Например, для того чтобы задать какое-то долгосрочное намерение. Оно будет подкреплено очень мощной энергией извне. В дни сильной энергии не стоит поддаваться негативным эмоциям, унывать, пребывать в плохом настроении. Нужно поднять свои вибрации и настроение, заняться тем, что нравится. Обязательно пропишите себе список дел и выполните их, — добавила Березовская.

В такое время, подобное дню парада планет, очень важно состояние, в котором находится человек.