В России вырос спрос на роутеры с предустановленным VPN

В России наблюдается рост продаж WiFi-роутеров с предустановленным VPN на фоне замедления работы YouTube. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные участников рынка. Аналитики отмечают, что в первой половине августа продажи увеличились как минимум на 40% по сравнению с концом июля.

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Эксперты в области информационной безопасности предупреждают, что такие устройства могут восстановить доступ к YouTube, но при этом могут угрожать безопасности данных пользователей. Тем не менее, по мнению специалистов, VPN-роутеры также позволяют получить доступ к умным устройствам, которые заблокированы западными производителями.

Также одной из наиболее распространенных проблем при скачивании сомнительных приложений, включая VPN-сервисы, является заражение вирусами. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что порой внешне смартфон или ПК в полном порядке, однако усилиями злоумышленников они могут стать частью ботнета.

Ботнет – сеть из зараженных мобильных устройств и ПК, вычислительную мощность которых преступник может использовать в своих целях. Чаще всего речь идет о DDoS-атаках.