Зонд TGO раскрыл аномалии в действии пылевых бурь на волны в атмосфере Марса

Планетологи использовали данные с российского прибора ACS на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO" для первого детального изучения марсианских атмосферных гравитационных волн, что позволило раскрыть аномалии в действии пылевых бурь на эти атмосферные колебания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Института космических исследований РАН.

"Прибор ACS также проводил измерения с орбиты и во время последней глобальной пылевой бури на Марсе, с июня по август 2018 года. В этот период в районе северного полюса активность гравитационных волн уменьшалась в нижней атмосфере и возрастала в верхней по сравнению с "непылевыми" сезонами. В регионе южного полюса повышенная пылевая активность волн наблюдалась, наоборот, в нижней атмосфере. Это стало открытием для ученых, поскольку существующие модели циркуляции не могут предсказать такое поведение", - говорится в сообщении.

Открытие было совершено группой российских и зарубежных планетологов при изучении данных, которые были собраны зондом "ЭкзоМарс-TGO" с мая 2018 года по февраль 2022 года при помощи инструмента ACS. Как объясняют исследователи, прибор способен замерять то, как меняется плотность и температура различных прослоек атмосферы Марса, для чего он отслеживает, как присутствующие в них молекулы СО2 взаимодействуют с солнечным излучением.

Длительная работа "ЭкзоМарс-TGO" на орбите Марса позволила ученым впервые использовать данные по переменам в температуре и плотности верхних и нижних прослоек атмосферы Марса для наблюдений за тем, как меняются свойства атмосферных гравитационных волн в разные сезоны года. Также ученые изучили то, как меняются свойства этих гигантских колебаний атмосферы во время мощнейших пылевых бурь, которые периодически возникают на четвертой планете Солнечной системы.

Расчеты показали, что гравитационные волны в атмосфере Марса являются повсеместным явлением, причем в целом их устройство и поведение совпадает с тем, какими свойствами обладают подобные колебания в земной атмосфере. При этом планетологи также обнаружили некоторые необычные аномалии в свойствах атмосферных гравитационных волн, возникавшие в районе южного полюса во время пылевых бурь.

Аномалии могут потенциально оказывать сильное влияние на то, как гравитационные волны способствуют транспортировке энергии и тепла между верхними и нижними слоями атмосферы Марса. Как надеются планетологи, они смогут получить эти сведения, а также подтвердить сам факт существования аномалий, во время наблюдений за следующей глобальной пылевой бурей, которая предположительно должна возникнуть на Марсе в 2024 или 2025 году.

Об атмосферных гравитационных волнах

Так называемые атмосферные гравитационные волны представляют собой колебания в воздушной или жидкой среде, порожденные взаимодействиями неровности поверхности Земли или другой планеты, или же различиями в плотности, солености и структуре прослоек воды или другой жидкости. Эти волны играют важную роль в переносе энергии между верхними и нижними слоями атмосферы и гидросферы. За последние годы они были обнаружены не только на Земле, но и на Юпитере, Венере и других планетах.