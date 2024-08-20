Назван регион, который станет непригодным для жизни

Ближний Восток ввиду изменений климата может стать непригодным для жизни, рассказали в статье для Foreign Policy эксперты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук.

В конце июня в Большой мечети в Мекке, Саудовская Аравия, была зарегистрирована температура +51,6°, в середине июля температура в Дубае поднималась до +66°, в прибрежных районах Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов столбики термометров показывали +68,3°, пояснили авторы статьи.

По их данным, экстремальная жара на Ближнем Востоке — не единственная проблема макрорегиона. Ситуация осложняется также разногласиями между лидерами государств региона, нехваткой воды.

Аналитики предупредили, что в связи с постепенным, но стабильным ухудшением качества жизни, люди начнут постепенно мигрировать в Европу. Они добавили, что это может привести к беспорядкам и социальным потрясениям в государствах региона.

На фоне этого, пояснили эксперты, Соединенным Штатам следует вмешаться как можно скорее. В частности, отметили они, Вашингтон может передать полезные современные технологии, оказать давление на глав государств и правительств с тем, чтобы разрешить конфликты из-за ресурсов.