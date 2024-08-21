На поверхности Полярной звезды увидели темные пятна

Исследователи из Университета штата Джорджия (США) выявили новые детали о размерах и внешнем виде Полярной звезды. Цель состояла в том, чтобы составить карту орбиту близкого и гораздо более тусклого спутника, который обращается вокруг звезды каждые 30 лет.

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Ученые отметили, что маленькое расстояние и большой контраст в яркости чрезвычайно затрудняют определение двойной системы во время максимального сближения. Для новых наблюдений использовали систему телескопов CHARA Array, установленную в обсерватории Маунт-Уилсон в горах Сан-Габриэль в Южной Калифорнии.

Результаты показали, что Полярная звезда в пять раз массивней Солнца. Ее диаметр в 46 раз превышает размеры нашего светила.

Важным достижением стало получение снимков Полярной звезды крупным планом. Ученые впервые смогли узнать, как выглядит поверхность этого объекта.

Фотографии показали большие яркие и темные пятна на звезде, которые менялись с течением времени. Ученые планируют продолжить наблюдения за Полярной звездой, чтобы лучше понять механизм, который генерирует эти пятна, сообщает Astrophysical Journal.

Ранее астрономы открыли самую маленькую звезду из всех известных. Она меньше Юпитера и Сатурна.