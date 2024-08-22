Вероятность разрушения российских спутников снизят

Ракетно-космический центр «Прогресс» (РКЦ, входит в «Роскосмос») ведет работы, нацеленные на снижение вероятности разрушения спутников на орбите.

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Об этом глава центра Дмитрий Баранов рассказал в интервью порталу Pro Космос.

«Да, такие работы [по снижению вероятности разрушения спутников] ведутся», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В июне Космическое командование Вооруженных сил США заявило о разрушении спутника «Ресурс-П» №1 на околоземной орбите. По словам Баранова, к моменту разрушения спутник, который вывели из эксплуатации в 2022 году, находился в неконтролируемом полете.

19 июня «Роскосмос» сообщил, что спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 принят в эксплуатацию. Баранов отметил, что аппарат работает без замечаний.

Аппараты серии «Ресурс-П» предназначены для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли. Срок активности спутников на орбите составляет пять лет.