В работе приложения Wildberries произошел сбой

В приложении маркетплейса Wildberries произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Сбой.рф.

Отмечается, что проблемы в работе приложения начали фиксировать с 15:00. В основном жалобы на маркетплейс поступали из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (7%), Краснодарского края (5%), Ярославской и Московской областей, Башкортостана (3%).

Пользователи Wildberries сообщают о том, что не могут выбрать пункт выдачи заказов для доставки товаров, в приложении говорится, что все они «перегружены». Кроме того не работает сервис для сотрудников маркетплейса.

В Wildberries пока никак не прокомментировали ситуацию.