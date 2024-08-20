Расшифрован текст майя о боге-правителе

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок в древнем городе майя Кобе обнаружили гигантскую каменную панель, высеченную на полу священного бассейна.

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Как сообщает Heritage Daily, монументальная каменная панель украшена гравировкой. Всего на ней ученые насчитали 123 символа майя, так называемые иероглифические картуши. В целом текст на панели насчитывает около 1000 иероглифов.

Все вместе они образуют крупную надпись, выполненную в форме буквы L. Панель вырезана прямо в скале, в 160 метрах от величественной 42-метровой пирамиды. Ее площадь составляет более 11 квадратных метров.

Расшифровка текста дала информацию об одном из правителей Кобы, о котором ранее наука ничего не знала. Этого вождя звали К'авиил Чак Чеен. Первое слово его имени означает, что он взял себе имя бога молнии то есть он сам отождествлял себя с богом.

До последнего времени было известно о 14 правителях Кобы, включая трех женщин, одна из которых правила в течение четырех десятилетий. Размер и сложность надписи, по мнению археологов, лишний раз подчеркивают значимость города Кобы как культурного и политического центра майя в древности.

Основная часть строительства велась в этом городе-государстве в средний и поздний классический периоды (500-900 гг. н. э.). Памятник расположен на полуострове Юкатан в мексиканском штате Кинтана-Роо. По оценкам археологов, на пике своего расцвета город вмещал около 50 000 жителей. Это был очень крупный город даже по меркам Европы.

Находка иероглифического текста пролила новый свет на историю Кобы. Ученые провели предварительный анализ надписи и частично ее расшифровали. В частности, текст указал на дату основания города Ке-Виц-Наль ("Оленья гора") - 12 мая 569 года нашей эры. Еще один фрагмент текста говорит об основании города Кех-Виц-Нал в 569 году нашей эры, покровителем которого были те же боги, которые основали Кобу.