Москвичи стали чаще покупать смартфоны с большим объемом памяти

В продажах смартфонов среди жителей столицы наметилась тенденция на переход к большему объему памяти. С января по июль этого года интерес покупателей к гаджетам на 512 Гб вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными смартфонами в этом сегменте стали Samsung и Apple. Это подтверждается данными объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

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Москвичи стали чаще присматриваться к смартфонам с большим объемом встроенной памяти. Продажи устройств на 512 Гб выросли на 140 процентов, 256 Гб — на 98 процентов и 1 Тб — на 35 процентов. Продажи самых распространенных сейчас гаджетов на 128 Гб увеличивались на 13 процентов. Ими пользуется каждый второй житель Москвы.

Устройства на 32 Гб теряют популярность, с января по июль этого года их покупали на 79 процентов реже, чем годом ранее. Также москвичам недостаточно 16 Гб и 64 Гб для хранения данных — гаджеты с таким объемом памяти покупали на 35 и 28 процентов реже соответственно.

Самым популярным брендом смартфонов среди жителей столицы стал Samsung на 512 Гб — на устройства этого бренда приходится 23 процента от всех гаджетов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе — июле 2024 года. Samsung также лидирует по продажам среди гаджетов на 256 Гб с долей в 21 процент. А вот среди самых объемных накопителей первое место заняли смартфоны Apple с долей 48 процентов среди всех устройств на 1 Тб.

Спрос на увеличение объема накопителя в смартфоне будет продолжать расти. При этом объемы памяти в размере 128 Гб и меньше продолжают занимать существенную долю в продажах. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.