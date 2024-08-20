Samsung добавит нейросетевой поисковик из Galaxy S24 в бюджетные смартфоны

Samsung добавит ИИ-поиск с экрана Circle to Search из флагманской линейки Galaxy S24 в четыре бюджетные модели серии Galaxy A. Об этом сообщает портал Sammobile.

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Изначально сообщалось, что данная функция будет доступна лишь владельцам актуальных A-линеек: Galaxy A35 и A55, однако теперь инсайдеры пишут, что она появится и на прошлогодних моделях Galaxy A34 и A54. Обновление прошивки с нововведением ожидается до конца августа.

Кроме того, Circle to Search будет интегрирована в планшеты Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+ с выходом обновления One UI 6.1.1, которое также принесет ряд других новых функций.

Circle to Search — это функция, которая позволяет пользователям выделить объект на экране, провести вокруг него круг и получить информацию о нем в интернете. Эта функция использует технологию распознавания изображений и текста с помощью ИИ, чтобы предоставить быстрый и точный поиск. Она впервые дебютировала во флагманской серии Samsung Galaxy S24, позже появившись в линейке S23, а также фирменных смартфонах Google.