Google столкнулась с коллективным иском по поводу сбора данных в Chrome

Google вновь столкнулась с коллективным иском, в котором утверждается о несанкционированном сборе данных через браузер Chrome. Во вторник федеральный апелляционный суд отменил решение о прекращении дела, принятое в декабре 2022 года, поручив нижестоящему суду пересмотреть вопрос о том, достаточно ли информации о сборе данных, предоставленной Google, для того чтобы пользователи могли дать осознанное согласие.

© Ferra.ru

Иск, первоначально поданный в 2020 году, обвинял Google в сборе данных пользователей, включая историю просмотров, IP-адреса и уникальные идентификаторы, через функцию синхронизации Chrome, даже если пользователи не активировали ее. Эта функция, предназначенная для синхронизации закладок, паролей и других данных на разных устройствах, якобы использовалась для сбора дополнительной информации без прямого согласия пользователя.

В предыдущем решении судья Ивонна Гонсалес Роджерс согласилась с доводами Google о том, что пользователи дали согласие на сбор данных, приняв политику конфиденциальности Google. Однако судья Милан Д. Смит-младший раскритиковал это решение, отметив, что суд низшей инстанции не смог оценить, действительно ли пользователи понимают последствия своего согласия. Смит подчеркнул несоответствия между рекламными заявлениями Google о конфиденциальности данных и реальной практикой их сбора.

Google выразила уверенность в своей позиции, заявив, что функция синхронизации в Chrome улучшает пользовательский опыт и регулируется четким контролем конфиденциальности. Теперь дело вернется в суды низшей инстанции для дальнейшего рассмотрения.