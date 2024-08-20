В Дании найден серебряный клад эпохи викингов

Студент-археолог из Дании раскопал крупный серебряный клад эпохи викингов. Открытие позволит ученым лучше понять особенности ранней скандинавской экономики и торговли.

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22-летний Густав Брунсгаард из Орхусского университета обследовал с металлоискателем поле близ Эльстеда, где ранее нашли остатки поселения викингов. Его «добычей» стали семь серебряных браслетов.

Клад весом более полукилограмма датировали IX веком. В раннюю эпоху викингов (793-1066 г) он представлял значительную ценность.

Браслеты могли быть изготовлены в южной Скандинавии, возможно, в Дании. Их использовали в качестве платежных средств.

Один браслет имел спиральную кольцевую структуру. Три других изделия были изготовлены в форме полос. Еще три браслета украшали гладкие узоры, которые встречались на других артефактах из Скандинавии и Англии.

Находка показывает, что в эпоху викингов Орхус был крупным торговым центром, связанным с зарубежными странами. В 750-1000 годах, по словам историков, случился один из самых впечатляющих эпизодов досовременной глобализации. Между растущей Исламской империей на Ближнем Востоке, странами Евразии и Африки установились постоянные торговые связи, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что в Норвегии обнаружили захоронение корабля викингов. Но неизвестно, кого именно погребли в этом корабле.