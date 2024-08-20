«Агент Мail.ru» прекратил работу

Сервис "Агент Мail.ru" завершил свою работу с 20 августа, говорится в сообщении, размещенном на сайте "Агента Мail.ru".

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"Продолжайте общаться с друзьями в "VK мессенджере", а с коллегами - в "VK WorkSpace". Сервис "Агент Мail.ru" завершил работу", - сказано в сообщении.

В VK, которому принадлежит сервис, сообщили ТАСС, что сфокусируются на развитии "VK мессенджера" и решениях для корпоративных пользователей на базе платформы "VK WorkSpace".

Как отметили в VK, в мессенджере VK WorkSpace появились новые функции, в том числе, создание и систематизация папок, архивация и закрепление чатов, управление уведомлениями, а в облачной версии появилась возможность расшифровки аудиосообщений.