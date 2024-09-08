История диеты: как калории захватили мир

Диетология — сложная и сравнительно молодая наука, которая до сих пор многого не знает о человеческом теле. 100 лет назад представления о калориях, лишнем весе и похудении были гораздо более простыми… И не всегда полезными для здоровья. Журнал Smithsonian рассказал о том, как появился термин «калории», и кто его популяризовал.

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В 1909 году, за 10 лет до того, как поправка в конституцию даровала ей избирательное право, американка Лулу Хант Питерс уже достигла редкого статуса для женщины своего времени. Она заслужила степень доктора медицины в Калифорнийском университете, а также стала первой женщиной, получившей солидную должность в окружной больнице Лос-Анджелеса. Питерс часто читала лекции о публичном здоровье и правильном питании для детей.

Тем не менее, сама женщина считала своим самым важным достижением нечто другое. На пятом десятке лет Питерс смогла сильно похудеть благодаря строгой, безжалостной дисциплине. Именно об этом она хотела рассказывать публике, причем с большим рвением. Она начала подстраивать свои выступления под инструмент, который якобы сыграл ключевую роль в похудении — калории.

На тот момент (середина 1910-х) концепция калорий была новинкой, из-за чего Питерс даже приходилось объяснять слушателям, как правильно произносится это слово. Однако специалисты в научных кругах знали о калориях уже довольно давно, и изучали их совсем по другим причинам. Термин, введенный французским химиком и физиком Николя Клеманом в 1820-х, описывал единицу измерения тепла, которую можно было преобразовать в энергию.

Клемана не заботили вопросы лишнего веса или питания: он придумал калории для того, чтобы измерять паровую энергию, необходимую для работы двигателей. Но позже другие европейские ученые экстраполировали идею на человеческое тело. Его тоже, в определенном смысле, можно было назвать машиной, сжигающей топливо для производства энергии. Просто топливом была еда, а не уголь.

Химик Уилбур Атуотер совершил революцию в научном восприятии питания. Он был уверен, что калории способны улучшить диету простых людей, особенно во времена, когда проблемой было недостаточное питание, а не ожирение. Будущий «отец американской диетологии» разработал стандартную формулу для расчета калорийности продуктов. По его задумке, точные данные помогли бы гражданам подбирать пищу логически, исходя из цифр, и тем самым компенсировать дефицит питательных веществ.

Хотя сегодняшняя наука шагнула далеко вперед, работа Атуотера до сих пор актуальна. А тогда она и вовсе прогремела на всю страну. Идею калорий подхватили не только производители продуктов, но и люди в научных кругах. В том числе Лулу Хант Питерс, которая в то время как раз работала над своей докторской степенью. Правда, она решила посмотреть на калории под другим углом: если их можно применять для набора здорового веса, то как насчет похудения?

Теория Питерс отлично подходила под представления о красоте и морали Америки того времени: диеты пользовались большой популярностью среди женщин. Не говоря уже о том, что ожирение постепенно становилось массовой проблемой в стране. Но, к сожалению, сама Питерс не смогла достичь идеальной фигуры. Ее предположения о калориях были ошибочными: человеческое тело — не двигатель, а еда — не уголь. Между пищей и физиологией человека гораздо более сложные отношения, и на них влияет огромное множество факторов — например, гормоны и специфические бактерии.