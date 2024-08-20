Эксперт рассказал о рисках ремонта техники в неофициальных сервисных центрах

Ремонтировать смартфоны и ноутбуки следует только в официальных сервисных центрах, так как работы в неофициальных мастерских могут ухудшить состояние гаджета или даже привести к новым проблемам. Об этом РИА Новости рассказал начальник центра постпродажного обслуживания МТС Станислав Гаврилов.

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Эксперт подчеркнул, что неавторизованные сервисы могут использовать неоригинальные запчасти и не обладать необходимым оборудованием и квалификацией, что может привести к ухудшению состояния устройства или новым неисправностям.

Гаврилов отметил, что существует миф о невыгодности авторизованных сервисных центров, якобы стремящихся признать поломку «не гарантийной» и взимать плату за ремонт. На самом деле ремонт оплачивается производителем, что упрощает процесс и делает его более прозрачным для клиентов.

Он также рекомендовал обращаться в авторизованные сервисные центры, где используются оригинальные запчасти и методики, рекомендованные производителем. В таких СЦ инженеры проходят специальное обучение и знают специфику работы с определенными устройствами, что повышает качество ремонта и исключает возможность повторных поломок.

Перед обращением в сервисный центр Гаврилов советует перезагрузить или обновить устройство, чтобы устранить возможные программные сбои. Также рекомендуется отключить блокировки, такие как пароль или Face ID, сделать резервную копию данных и закрыть доступы к приложениям с персональными данными.