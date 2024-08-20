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Rocket Lab завершила создание спутников для первого пуска New Glenn

Компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) для первого пуска ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Rocket Lab завершила создание спутников для первого пуска New Glenn
© Lenta.ru

В середине августа космические аппараты были доставлены из завода в Калифорнии на космодром во Флориду. Пусковое окно для выведения спутников открывается 29 сентября. На космодроме после проверки космических аппаратов начнется их подготовка к интеграции в ракетную головную часть.

В ноябре 2023-го издание SpaceNews со ссылкой на НАСА сообщило, что в ходе первого пуска перспективная тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin выведет два спутника-кубсата миссии ESCAPADE.

ESCAPADE включает два малых спутника Blue и Gold, которые планируется вывести на околомарсианскую орбиту. Назначение космических аппаратов — изучение магнитосферы Марса и ее взаимодействия с солнечным ветром. По данным компании Rocket Lab, являющейся производителем космических аппаратов, последние почти готовы к запуску. Если спутники будут запущены осенью 2024-го, то к Марсу они прибудут в сентябре 2025-го, а свою работу начнут в апреле 2026-го.

Наука и техника
NASA