Rocket Lab завершила создание спутников для первого пуска New Glenn

Компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) для первого пуска ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В середине августа космические аппараты были доставлены из завода в Калифорнии на космодром во Флориду. Пусковое окно для выведения спутников открывается 29 сентября. На космодроме после проверки космических аппаратов начнется их подготовка к интеграции в ракетную головную часть.

В ноябре 2023-го издание SpaceNews со ссылкой на НАСА сообщило, что в ходе первого пуска перспективная тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin выведет два спутника-кубсата миссии ESCAPADE.

ESCAPADE включает два малых спутника Blue и Gold, которые планируется вывести на околомарсианскую орбиту. Назначение космических аппаратов — изучение магнитосферы Марса и ее взаимодействия с солнечным ветром. По данным компании Rocket Lab, являющейся производителем космических аппаратов, последние почти готовы к запуску. Если спутники будут запущены осенью 2024-го, то к Марсу они прибудут в сентябре 2025-го, а свою работу начнут в апреле 2026-го.