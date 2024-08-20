В WhatsApp появилась защита от незнакомцев PIN-кодом

В бета-версии WhatsApp появилась функция с настройкой никнеймов и установки PIN-кода для защиты от неизвестных собеседников, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности пользователей. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Нововведение с никнеймом было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.11.15. Пользователи этой версии могут установить юзернейм для своего аккаунта, что позволит им скрыть от неизвестных собеседников личный номер. При этом пользователи, которые знают ник или номер, смогут находить аккаунт по соответствующему параметру.

Отмечается, что старые контакты по-прежнему будут видеть номер телефона, тогда как новые собеседники по умолчанию будут видеть только юзернейм.

Кроме того, в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.18.2 была обнаружена необычная функция с блокировкой по PIN-коду входящих сообщений от неизвестных пользователей. Пользователи смогут выбрать код из как минимум четырех цифр, который поможет ограничить нежелательные сообщения. Так, чтобы кто-то мог впервые написать пользователю, он должен будет ввести пароль.

Старые чаты при этом не будут требовать PIN-кода. Это опциональная функция, которая выключена по умолчанию.

Сроки появления нововведений в стабильных сборках WhatsApp для Android и iOS пока не раскрываются.